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Шести польським клубам дозволили відновити тренування

Новини » Спорт     06.05.2020 - 10:47
Шести польським клубам дозволили відновити тренування
Фото: Богдан Бутко по центру (lechpoznan.pl)

Чемпіонат країни планую відновити на початку літа

Медична комісія Польського футбольного союзу (PZPN) дозволила шести клубам відновити групові тренування з 6 травня. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

До командних занять можуть приступити футболісти "Шльонська", "Пяста", "Ракув", "Гурніка", "Заглембе" і "Погоні". Зазначається, що тестування на коронавірус в інших клубах триває, тому до рішення комісії гравці цих команд повинні тренуватися індивідуально.

Призупинений на 25 турі через коронавірус чемпіонат Польщі має відновитися в кінці травня.

У футбольному чемпіонаті Польщі виступають українці Володимир Костевич та Богдан Бутко ("Лех"), Олексій Дитятьєв ("Краковія"), Руслан Бабенко ("Ракув").

Гравець національної команди України Бутко грає за "Лех" на правах оренди з донецького "Шахтаря". Зараз він знаходиться на карантині після повернення до Польщі. При цьому захисник повернувся до тренувань в індивідуальному режимі, і програма українця нічим не відрізняється від партнерів по команді.

Нагадаємо, "Ювентус" викликав футболістів з-за кордону для відновлення тренувань. Раніше з карантину почали виходити клуби з регіону, який знаходиться за 200 кілометрів від осередку коронавірусу в Італії.

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