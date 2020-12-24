В шести областях выпало до 8 см снега

В Украине ухудшилась погода, в шести областях идет небольшой снег. В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях выпало от 2 до 8 см снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Туман в западных, северных и Одесской областях. Во Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Средняя температура воздуха на востоке страны -4-1; преимущественно в северных, центральных областях -1+1; в западных и Одесской областях +1+5.

В Днепропетровской и Луганской областях местами гололедица. В Украине сейчас идет дождь, на Вишковском перевале снежная каша.

Напомним, в Киеве сегодня утром идет дождь, возможна гололедица. Также киевлян предупредили о тумане.

Как прогнозировалось, сегодня на всей территории Украины, кроме восточных регионов, осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +9 градусов, однако ночью на востоке ударят морозы.