Ночной мороз и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Фото: девушка закрывает лицо от снега (РБК-Украина)

Сегодня, 24 декабря, на всей территории Украины, кроме восточных регионов, ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +9 градусов, однако ночью на востоке ударят морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня во всех западных и южных областях будет идти дождь. Температура воздуха днем там будет составлять от +2 до +9 тепла, а ночью от -3 до +4.

В центральных и северных регионах ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +4, а ночью от -4 до +2.

На востоке будет наблюдаться сухая и пасмурная погода. Температура воздуха днем будет в пределах -1 +2, однако ночью столбики термометров опустятся до -7 -2 градусов.

Прогноз в Киеве

Киев и область сегодня укроет мокрый снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +3, а ночью от -3 до +1.

Напомним, в четверг на большей территории Украины ожидается гололед. Из-за этого возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

Также РБК-Украина писало, что накануне в результате непогоды в Киеве правоохранители зафиксировали более 160 дорожно-транспортных происшествий.