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Туман и гололед: в Киеве ухудшилась погода

Киев, Четверг 24 декабря 2020 08:32
Туман и гололед: в Киеве ухудшилась погода
Фото: гололедица в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня утром идет дождь, возможна гололедица. Также киевлян предупредили о тумане.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

На сегодня передают ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и менее и может быть гололед - замерзание дождя и мокрого снега на земной переохлажденной поверхности.

Напомним, синоптики Гидрометцентра прогнозировали на всей территории Украины, кроме восточных регионов, осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +9 градусов, однако ночью на востоке ударят морозы.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

В пятницу всю территорию страны накроют дожди, местами ожидается мокрый снег. На западе, севере и в центральных областях днем столбики термометров покажут +2+5 градусов, в Сумской области 0+2. В восточных областях днем от -3 до +3, ночью -2-6. На юге страны +5+9 градусов, ночью +1+5.

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