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У шістьох областях випало до 8 см снігу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні погіршилась погода, у шістьох областях йде невеликий сніг. У Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 см снігу.

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Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Туман у західних, північних та Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

Середня температура повітря на сході країни -4-1; переважно в північних, центральних областях -1+1; у західних та Одеській областях +1+5.

У Дніпропетровській та Луганській областях місцями ожеледиця. В Україні зараз йде дощ, на Вишківському перевалі снігова каша.

Нагадаємо, у Києві сьогодні зранку йде дощ, можлива ожеледь. Також киян попередили про туман.

Як прогнозувалось, сьогодні на всій території України, окрім східних регіонів, опади. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +9 градусів, однак вночі на сході вдарять морози.

Прогноз погоди
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