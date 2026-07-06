У шести областях України сталися знеструмлення

У ніч на 6 липня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та дрони. Під ударами опинилися й об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок ворожих обстрілів - на ранок є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях", - повідомляє "Укренерго".

Також вказано, що енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, однак лише в тих регіонах, де дозволяють безпекові умови.

Вони працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло всім споживачам.

Окрім того, повідомляється, що негода повністю або частково знеструмила 58 населених пунктів у Сумській області.

Ремонтні бригади обленерго вже розпочали відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

Загалом споживання електроенергії в Україні продовжує знижуватися. Станом на 09:30 6 липня воно було на 13,8% меншим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня - п'ятниці, 3 липня.

"Причина - суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у користуванні кондиціонерами", - пояснили в "Укренерго".