В шести областях Украины произошли отключения света

В ночь на 6 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину, применив ракеты и дроны. Под ударами оказались и объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

"В результате вражеских обстрелов - на утро есть новые обесточения в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях", - сообщает "Укрэнерго".

Также указано, что энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, однако только в тех регионах, где позволяют условия безопасности.

Они работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

Кроме того, сообщается, что непогода полностью или частично обесточила 58 населенных пунктов в Сумской области.

Ремонтные бригады облэнерго уже приступили к восстановлению поврежденных линий электропередачи.

В целом потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. По состоянию на 09:30 6 июля оно было на 13,8% меньше, чем в это же время в предыдущий рабочий день - пятницу, 3 июля.

"Причина - существенное снижение температуры воздуха во всех регионах Украины, что уменьшает необходимость в пользовании кондиционерами", - объяснили в "Укрэнерго".