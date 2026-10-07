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У шести містах Київщини погіршилась якість повітря

12:42 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: на Київщині погіршилась якість повітря (Getty Images)

Зранку 7 жовтня у шести містах Київщини погіршилася якість повітря через дрібний пил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Тимчасове погіршення повітря зафіксували в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. За даними моніторингу, забруднювачем став дуже дрібний пил.

У КОВА пояснили, що за тривалого впливу такий пил може спричиняти дискомфорт під час дихання. Особливо це стосується дітей, літніх людей і тих, хто чутливий до подразнень.

Фахівці радять, поки ситуація не покращиться, тримати вікна зачиненими та не проводити багато часу надворі. Також потрібно пити воду.

Якщо вдома є очищувач повітря, його треба увімкнути на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не було. Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Нагадаємо, уночі 7 жовтня Росія масовано атакувала Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.

У Києві загинуло двоє людей, у Кременчуці також двоє, ще семеро там поранені.

Також у Прилуках російська ракета зруйнувала п'ятиповерховий будинок.

Там загинуло п'ятеро людей, ще 20 отримали поранення, а з-під завалів врятували дитину і жінку.

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