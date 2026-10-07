RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха

12:42 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Киевской области ухудшилось качество воздуха (Getty Images)

Утром 7 октября в шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха из-за мелкой пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Киевской областной военной администрации (КОВА).

Временное ухудшение воздуха было зафиксировано в Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах. По данным мониторинга, загрязнителем стала очень мелкая пыль.

В КОВА объяснили, что при длительном влиянии такая пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания. Особенно это касается детей, пожилых людей и чувствительных к раздражениям.

Специалисты советуют, пока ситуация не улучшится, держать окна закрытыми и не проводить много времени на улице. Также нужно пить воду.

Если дома есть воздухоочиститель, его нужно включить на максимальный режим.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не было. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Напомним, ночью 7 октября Россия массированно атаковала Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.

В Киеве погибли два человека, в Кременчуге также двое, еще семеро там ранены.

Также в Прилуках российская ракета разрушила пятиэтажное здание.

Там погибли пять человек, еще 20 получили ранения, а из-под завалов спасли ребенка и женщину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевАтака дронов