В шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха

Временное ухудшение воздуха было зафиксировано в Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах. По данным мониторинга, загрязнителем стала очень мелкая пыль.

В КОВА объяснили, что при длительном влиянии такая пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания. Особенно это касается детей, пожилых людей и чувствительных к раздражениям.

Специалисты советуют, пока ситуация не улучшится, держать окна закрытыми и не проводить много времени на улице. Также нужно пить воду.

Если дома есть воздухоочиститель, его нужно включить на максимальный режим.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не было. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Напомним, ночью 7 октября Россия массированно атаковала Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.

В Киеве погибли два человека, в Кременчуге также двое, еще семеро там ранены.