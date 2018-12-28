Шестерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым

Фото: фигуранты дела (RFE/RL)

Дело вернули на дорасследование

Шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реаии.

По словам журналиста Антона Наумллюка, "подозреваемых" этапировали из России в аннексирован Крым из-за возвращения дела на доследование и изменения обвинений.

Известно, что последними в Крым доставили Муслима Алиева и Эмира-Усеина Куку. Сейчас все обвиняемые находятся в транзитной камере Симферопольского СИЗО.

Отметим, обвиняемых по этому делу Арсена Джеппарова, Рефата Алимова, Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Сирука задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, 24 декабря российский суд объявил приговор бахчисарайской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием принять меры для прекращении нарушения прав политзаключенного Сервера Мустафаева, которого подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".