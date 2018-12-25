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Суд в России отказал в досрочном освобождении осужденному по "делу Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество    25.12.2018 - 01:49

Колония республики Марий Эл РФ дала Нури Примову отрицательную характеристику

Судья Советского районного суда республики Марий Эл Российской Федерации Елена Якимова отказала в условно-досрочном освобождении незаконно осужденному фигуранту севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Причиной отказа суда, по информации издания, стала отрицательная характеристика, которую дала Примову колония №5 республики, где он отбывает наказание.

В частности, в характеристике были указаны 35 случаев дисциплинарных взысканий.

Примов отказался от адвоката на время заседания и защищал себя сам.

В сентябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчан Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова к пяти годам исправительной колонии общего режима по делу "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, 24 декабря российский суд огласил приговор очередным незаконно задержанным по "делу Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.

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