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Денисова требует прекратить нарушения прав политзаключенного Мустафаева

Новости » Политика    18.12.2018 - 20:59
Денисова требует прекратить нарушения прав политзаключенного Мустафаева
Фото: Сервер Мустафаев (facebook.com/server.mustafayev)

Крымского татарина поместили в психбольницу

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием принять меры для прекращения нарушения прав политзаключенного Сервера Мустафаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

По словам омбудсмена, недавно адвокат удерживаемого в СИЗО Симферополя по так называемой "террористической статье" Мустафаева сообщил, что его подзащитного на месяц поместили в психиатрическую больницу для якобы обнаружения "вменяемости".

"Это вопиющее нарушение прав Сервера Мустафаева и унижения человеческого достоинства, что может быть опасным для его как физического, так и психического здоровья. Я обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москалькової с просьбой принять меры для прекращения нарушения прав украинца Сервера Мустафаева", - написала Денисова.

Денисова требует прекратить нарушения прав политзаключенного МустафаеваНапомним, 21 мая в оккупированном Бахчисарае (Крым) спецслужбы Российской Федерации провели обыски и задержали двух крымскотатарских активистов, в том числе и представителя "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Позже Мустафаева арестовали.

РБК-Украина сообщало, что Мустафаев написал письмо євродепутату Ребекке Хармс. В своем письме Мустафаев попросил Хармс обратить внимание международного сообщества на политические преследования граждан в оккупированном Крыму.

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