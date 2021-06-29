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Шестеро боксеров представят Украину на Играх в Токио

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 16:05
Шестеро боксеров представят Украину на Играх в Токио Фото: Александр Хижняк (ua.korrespondent.net)
Автор: Роман Тверденко

Украину на Олимпийских играх в Токио представят шестеро боксеров. Пятеро среди мужчин и одна - среди женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В мужской сетке Украину представят Николай Буценко (весовая категория до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Евгений Барабанов (до 69 кг), Александр Хижняк (до 75 кг), Цотне Рогава (понад 91 кг). Среди женщин выступать будет Анна Лысенко (весовая категория до 69 кг).

Барабанов и Рогава последними получили свои олимпийские лицензии. Они не участвовали в отборе на Олимпийские игры из-за отмены турнира в связи с пандемией коронавируса, а потому сейчас оставшиеся лицензии были распределены по рейтингу. Украинцы возглавляли европейские рейтинги в своих весовых категориях среди тех боксеров, которые до этого не получили свои лицензии на Игры.

До этого, в начале июня состоялся европейский отборочный турнир на Олимпийские игры, по итогу которого Украина получила четыре лицензии - три среди мужчин и одну среди женщин.

На минувших Олимпийских играх в 2016 году в Рио Украина была представлена пятью боксерами и никто из них не завоевал медалей. В 2012 году украинцы взяли две золотых медали (Александр Усик и Василий Ломаченко), одну серебрянную (Денис Беринчик) и две бронзовых (Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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