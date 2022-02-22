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Шесть хоккеистов напрасно боролись за шайбу-фантом: курьез дня в НХЛ

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Ванкувер, Вторник 22 февраля 2022 13:15
Шесть хоккеистов напрасно боролись за шайбу-фантом: курьез дня в НХЛ Фото: Элиас Петтерссон против Янни Гурда (The Canadian Press via AP)
Автор: Антон Федорцив

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги случился необычный эпизод с участием игроков "Ванкувер Кэнакс" и "Сиэтл Кракен". В пылу сражения они едва не прозевали голевую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка на Setanta Sports.

Даже спорт настоящих мужчин способен подарить болельщикам забавные истории. Одна из них случилась во время второго периода очного поединка "Кэнакс" и "Кракен".

В середине 20-минутки хоккеисты обеих команд начали бороться за шайбу у борта площадки. В конце концов, в схватку вмешались шестеро игроков "Ванкувера" и "Сиэтла". Однако, беда в том, что на самом деле шайба была в другом участке площадки.

Как следствие, хозяева организовали выход "2 в 2" на ворота "Кракен". Только слаженная работа обороны и вратаря "Сиэтла" помешали отличиться защитнику канадцев Трэвису Хамонику.

Поединок завершился победой "Ванкувера" (5:2). За" Кэнакс " шайбы забросили Мотт, Хамоник, Подкользин, Хорват и Пирсон. В составе "Кракен" по голу в активе Макканна и Джордано.

Итог встречи не изменил турнирного положения команд. "Ванкувер" и "Сиэтл" идут среди аутсайдеров Тихоокеанского дивизиона и пока не претендуют на выход в плей-офф.

К слову, сборная Финляндии выиграла "золото" на олимпийском хоккейном турнире.

Также ранее подвели итоги спортивной недели 14-20 февраля в Украине и мире.

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