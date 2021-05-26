Шесть членов Совета Безопасности ООН осудили перехват самолета Ryanair

Шесть членов Совета Безопасности ООН - Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США - осудили принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Также они назвали инцидент вопиющей атакой на безопасность международной гражданской авиации и европейскую безопасность.
Об этом сообщает Reuters.
Страны выступили с совместным заявлением после того, как Эстония, Франция и Ирландия подняли этот инцидент на закрытом заседании Совета Безопасности, состоящем из 15 членов.
Шесть членов Совета также призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование и освободить журналиста-диссидента, который находился на борту самолета.
По словам дипломатов, действия Совета Безопасности маловероятны, поскольку Россия, обладающая правом вето, может защитить своего союзника Беларусь.
Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Подробнее об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".