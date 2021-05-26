Шість членів Ради Безпеки ООН засудили перехоплення літака Ryanair

Шість членів Ради Безпеки ООН - Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія і США - засудили примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Також вони назвали інцидент кричущою атакою на безпеку міжнародної цивільної авіації та європейську безпеку.
Про це повідомляє Reuters.
Країни виступили зі спільною заявою після того, як Естонія, Франція та Ірландія підняли цей інцидент на закритому засіданні Ради Безпеки, що складається з 15 членів.
Шість членів Ради також закликали міжнародну організацію цивільної авіації провести розслідування і звільнити журналіста-дисидента, який перебував на борту літака.
За словами дипломатів, дії Ради Безпеки малоймовірні, оскільки Росія, що володіє правом вето, може захистити свого союзника Білорусь.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.
Детальніше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".