RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шість членів Ради Безпеки ООН засудили перехоплення літака Ryanair

Автор: РБК-Україна

Шість членів Ради Безпеки ООН - Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія і США - засудили примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Також вони назвали інцидент кричущою атакою на безпеку міжнародної цивільної авіації та європейську безпеку.

Про це повідомляє Reuters.

Країни виступили зі спільною заявою після того, як Естонія, Франція та Ірландія підняли цей інцидент на закритому засіданні Ради Безпеки, що складається з 15 членів.

Шість членів Ради також закликали міжнародну організацію цивільної авіації провести розслідування і звільнити журналіста-дисидента, який перебував на борту літака.

За словами дипломатів, дії Ради Безпеки малоймовірні, оскільки Росія, що володіє правом вето, може захистити свого союзника Білорусь.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Детальніше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНRyanairБілорусь