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Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре

Новина українською → Эквадор, Четверг 08 апреля 2021 04:51
Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре Фото: самолет разбился недалеко от столицы Эквадора (El Universo/José Beltrán)
Автор: Артур Родивилов

В Эквадоре в провинции Гуайас самолет разбился в поле. Все люди на борту погибли.

Об этом сообщает El Universo.

Среди умерших два члена экипажа и четыре пассажира. По предварительным данным, самолет покружился в воздухе над местом аварии, прежде чем упасть.

Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре

Как указало издание, он летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито.

Напомним, ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла при посадке, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах.

Также РБК-Украина писало, что в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате крушения погибли два человека.

Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

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