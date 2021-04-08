Шість осіб загинули під час аварії літака в Еквадорі
В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі. Всі люди на борту загинули.
Про це повідомляє El Universo.
Серед померлих два члени екіпажу і чотири пасажири. За попередніми даними, літак кружляв в повітрі над місцем аварії, перш ніж впасти.
Як зазначило видання, він летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташоване приблизно у 250 км від столиці країни Кіто.
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