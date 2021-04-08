ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шість осіб загинули під час аварії літака в Еквадорі

Новость на русском → Еквадор, Четвер 08 квітня 2021 04:51
Шість осіб загинули під час аварії літака в Еквадорі Фото: літак розбився неподалік від столиці Еквадору (El Universo/José Beltrán)
Автор: Артур Родивилов

В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі. Всі люди на борту загинули.

Про це повідомляє El Universo.

Серед померлих два члени екіпажу і чотири пасажири. За попередніми даними, літак кружляв в повітрі над місцем аварії, перш ніж впасти.

Шість осіб загинули під час аварії літака в Еквадорі

Як зазначило видання, він летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташоване приблизно у 250 км від столиці країни Кіто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі авиакатастрофа
NEWS
В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну