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Шерман: запуск "Северного потока-2" осложнится в случае новой агрессии РФ против Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, в случае новой агрессии России против Украины запуск "Северного потока-2" осложнится. Она добавила, что российский газопровод подрывает безопасность в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Венди Шерман.

"Северный поток-2" - российский геополитический проект, который подрывает геополитическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества", - сказала она по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

Шерман отметила, что газопровод сейчас не работает, поскольку Германия приостановила сертификацию. Она напомнила слова госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее заявил: "С нашей точки зрения очень тяжело представить себе поставки газа по трубе, если РФ начнет новую агрессию против Украины".

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

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