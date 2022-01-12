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Шерман: запуск "Північного потоку-2" ускладниться у разі нової агресії РФ проти України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, у разі нової агресії Росії проти України запуск "Північного потоку-2" ускладниться. Вона додала, що російський газопровід підриває безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венді Шерман.

"Північний потік-2" - Російський геополітичний проєкт, який підриває геополітичну безпеку і національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства",- сказала вона за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

Шерман зазначила, що газопровід зараз не працює, оскільки Німеччина призупинила сертифікацію. Вона нагадала слова держсекретаря Ентоні Блінкена, який раніше заявив: "з нашої точки зору дуже важко уявити собі постачання газу по трубі, якщо РФ почне нову агресію проти України".

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

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