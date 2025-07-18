Шенген оновлюється: що зміниться для українців під час поїздок до Європи

Згідно з повідомленням, система EES буде в цифровому форматі фіксувати факти в'їзду і виїзду, а також дані паспортів, відбитки пальців і зображення облич громадян третіх країн, які приїжджають до країн ЄС на короткий термін.

Посилення захисту кордонів і боротьба з порушеннями

Міністр з питань імміграції та інтеграції Кааре Дюбвад Бек зазначив, що надійний захист зовнішніх кордонів украй важливий для ЄС. Нова система Entry/Exit допоможе забезпечувати дотримання правил поїздок і підвищить безпеку кордонів, зробивши прикордонний контроль більш оперативним.

За допомогою цієї системи прикордонники та правоохоронні органи отримають доступ до даних, які дадуть змогу перевіряти особу мандрівників і відстежувати дотримання термінів перебування в Шенгенській зоні. Це істотно знизить ймовірність шахрайства з особистістю та перевищення терміну перебування.

Основні положення нового закону

Згідно з новими правилами, країни-члени ЄС зможуть впроваджувати систему поступово протягом 180 днів. Деякі держави зможуть запустити EES повністю з першого дня, інші - поетапно.

До кінця перехідного періоду всі країни ЄС повинні будуть завершити реєстрацію всіх осіб у системі, включно зі збором біометричних даних. До завершення переходу буде дозволено ручне проставлення штампів у проїзних документах.

У виняткових випадках, наприклад, при високому навантаженні на пунктах пропуску, країни зможуть тимчасово припиняти роботу системи EES частково або повністю.

Подальші кроки та дата запуску

Фактичний запуск системи EES почнеться поступово з дати, яку визначить Європейська комісія.

Початковий регламент EES було ухвалено 2017 року, він передбачав одночасний початок використання системи всіма країнами. Однак, щоб уникнути перевантаження IT-систем і забезпечити плавний запуск, Єврокомісія запропонувала поетапне впровадження.

Для цього знадобився новий регламент, що дає змогу ввести систему поступово.