Шенген обновляется: что изменится для украинцев при поездках в Европу

Совет ЕС принял закон, который позволит начать внедрение новой цифровой системы управления границами Entry/Exit (EES) поэтапно в течение шести месяцев. Новый режим касается и граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Совета ЕС.
Согласно сообщению, система EES будет в цифровом формате фиксировать факты въезда и выезда, а также данные паспортов, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан третьих стран, приезжающих в страны ЕС на короткий срок.
Министр по вопросам иммиграции и интеграции Кааре Дюбвад Бек отметил, что надежная защита внешних границ крайне важна для ЕС. Новая система Entry/Exit поможет обеспечивать соблюдение правил поездок и повысит безопасность границ, сделав пограничный контроль более оперативным.
С помощью этой системы пограничники и правоохранительные органы получат доступ к данным, которые позволят проверять личность путешественников и отслеживать соблюдение сроков пребывания в Шенгенской зоне. Это существенно снизит вероятность мошенничества с личностью и превышения срока пребывания.
Согласно новым правилам, страны-члены ЕС смогут внедрять систему постепенно в течение 180 дней. Некоторые государства смогут запустить EES полностью с первого дня, другие - поэтапно.
К концу переходного периода все страны ЕС должны будут завершить регистрацию всех лиц в системе, включая сбор биометрических данных. До завершения перехода будет разрешено ручное проставление штампов в проездных документах.
В исключительных случаях, например, при высокой нагрузке на пунктах пропуска, страны смогут временно приостанавливать работу системы EES частично или полностью.
Фактический запуск системы EES начнется постепенно с даты, которую определит Европейская комиссия.
Первоначальный регламент EES был принят в 2017 году и предполагал одновременное начало использования системы всеми странами. Однако, чтобы избежать перегрузки IT-систем и обеспечить плавный запуск, Еврокомиссия предложила поэтапное внедрение.
Для этого понадобился новый регламент, позволяющий ввести систему постепенно.
Напомним, Европейский парламент 8 июля окончательно утвердил введение новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС.
Шенгенская зона - это пространство без внутреннего пограничного контроля между странами Европы, подписавшими и выполняющими Шенгенское соглашение. Граждане и путешественники могут свободно передвигаться между этими странами без паспортного контроля на границах. По состоянию на июль 2025 года в Шенгенскую зону входит 29 стран.
Кипр к концу 2025 года решит все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.