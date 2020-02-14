"Схемы" выступили с заявлением из-за угроз Офиса президента

Журналисты программы "Схемы" выступили с заявлением в ответ на угрозы Офиса президента подать в суд в связи с публикацией материала о поездке президента Владимира Зеленского в Оман и его возможной встрече с главой Совбеза России Николаем Патрушевым. Об этом сообщили журналисты "Схем".

Журналисты заявили, что в их материале нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно состоялась, а также, что Офис президента изначально скрывал поездку президента в Оман из-за чего у общественности осталось много вопросов.

"Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты - Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю", - говорится в заявлении.

Также журналисты отметили, что призыв Офиса президента к руководству UA: Перший относительно распространения "недостоверной информации" имеет признаки давления и вмешательства в редакционные дела.

"Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство - то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная рада. И поэтому, когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить", - сообщили в "Схемах".

Напомним, 13 февраля "Схемы" выпустили сюжет, в котором заявили, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский. При этом Патрушев прилетел в Оман тем же самолетом, которым Зеленский возвращался в Украину.

В Офисе президента заявили, что информация в сюжете программы о встрече Зеленского и Патрушева "целиком и полностью не соответствует действительности". Кроме этого сообщили, что подают в суд на программу "Схемы" с требованием опровергнуть информацию.