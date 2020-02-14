"Схеми" виступили із заявою через погрози Офісу президента

Журналісти програми "Схеми" виступили з заявою у відповідь на погрози Офісу президента подати в суд у зв'язку з публікацією матеріалу про поїздку президента Володимира Зеленського в Оман і його можливої зустрічі з головою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це повідомили журналісти "Схем".

Журналісти заявили, що в їх матеріалі немає твердження, що зустріч між Зеленським і Патрушевим дійсно відбулась, а також, що Офіс президента спочатку приховував поїздку президента в Оман через що у громадськості залишилося багато питань.

"Замість того, щоб відповісти на питання, які досі залишаються без відповіді, і прояснити досі незрозумілі моменти - Андрій Єрмак і Офіс президента у своїх заявах вдаються до дискредитації редакції і погрожують судом журналістам, які намагаються пролити світло на всю цю історію", - йдеться в заяві.

Також журналісти відзначили, що заклик Офісу президента до керівництва UA: Перший щодо поширення "недостовірної інформації" має ознаки тиску і втручання в редакційні справи.

"Держава дійсно фінансує Суспільного мовника. Держава - тобто громадяни України, а не конкретний президент, Кабмін або Верховна рада. І тому, коли конкретному президенту, міністру або депутату не подобається, що транслює Суспільний мовник, це не означає, що він має право на нього публічно тиснути", - повідомили у "Схемах".

Нагадаємо, 13 лютого "Схеми" випустили сюжет, в якому заявили, що секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський. При цьому Він прилетів в Оман тим же літаком, яким Зеленський повертався в Україну.

В Офісі президента заявили, що інформація в сюжеті про зустріч Зеленського та Патрушева "цілком і повністю не відповідає дійсності". Крім цього повідомили, що подають до суду на програму "Схеми" з вимогою спростувати інформацію.