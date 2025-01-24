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Схема на водогоні. Дніпропетровського бізнесмена, якого шукає ФБР, арештували

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 20:25
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Схема на водогоні. Дніпропетровського бізнесмена, якого шукає ФБР, арештували Фото: дніпропетровського бізнесмена, якого шукає ФБР, арештували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці заарештували бізнесмена через схему на 130 млн грн при відновленні водогону у Дніпропетровській області. Його розшукує ФБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП)

"Організатора групи - бенефіціарного власника товариства-переможця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо застосування до нього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Примітним є факт, як зазначають в САП, що бенефіціарним власником товариства-переможця був відомий місцевий підприємець Леонід Дубинський, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Як працювала схема

Загалом вдалось викрити організатора та трьох учасників. Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Учасники схеми посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольного товариства. Відповідно до договору на проведення реконструкції, товариство-переможець мало закупити трубну продукцію.

"Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом її було перепродано комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною", - констатують в прокуратурі.

Реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на суму понад 129 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Як повідомлялось раніше, у Дніпропетровській області викрито масштабну корупційну схему. Учасники заволоділи майже 130 млн гривень, виділеними на реконструкцію водогону.

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