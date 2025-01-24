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Схема на водопроводе. Днепропетровского бизнесмена, которого ищет ФБР, арестовали

Украина, Пятница 24 января 2025 20:25
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Схема на водопроводе. Днепропетровского бизнесмена, которого ищет ФБР, арестовали Фото: днепропетровского бизнесмена, которого ищет ФБР, арестовали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители арестовали бизнесмена из-за схемы на 130 млн грн при восстановлении водопровода в Днепропетровской области. Его разыскивает ФБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП)

"Организатор группы - бенефициарный владелец общества-победителя задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Примечательным является факт, как отмечают в САП, что бенефициарным владельцем общества-победителя был известный местный предприниматель Леонид Дубинский, который находился в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Как работала схема

В общей сложности удалось разоблачить организатора и трех участников. Сейчас их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Участники схемы поспособствовали победе в тендере по реконструкции водопровода в Каменском районе подконтрольного общества. Согласно договору на проведение реконструкции, общество-победитель должно было закупить трубную продукцию.

"Однако выяснилось, что ее закупка состоялась у производителя по рыночным ценам, а впоследствии она была перепродана коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене", - констатируют в прокуратуре.

Реализация этой схемы привела к нанесению коммунальному предприятию ущерба на сумму более 129 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области разоблачена масштабная коррупционная схема. Участники завладели почти 130 млн гривен, выделенными на реконструкцию водопровода.

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