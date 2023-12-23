Схема на півтора мільярда гривень. Чиновника Міноборони арештували

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - розповіла Максимець.

Вона зазначила, що посадовець перебуватиме під вартою щонайменше до 19 лютого 2024 року.

Схема на снарядах для ЗСУ

Нагадаємо, вчора СБУ та Міноборони повідомили про викриття схеми на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України. Керівника Головного управління Міноборони запідозрили у розкраданні 1,5 млрд гривень.

Фігурант безпідставно продовжив дію попередньої угоди із підприємством-спецекспортером, попри укладення іншого контракту, який передбачав швидшу доставку снарядів напряму від постачальника. Після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це обійшлося на 30% дорожче, ніж за прямих поставок.

Керівник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк заявляв, що міністерство сподівається повернути ці кошти державі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.