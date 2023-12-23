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Схема на півтора мільярда гривень. Чиновника Міноборони арештували

Фото: у Міноборони викрили розкрадання на снарядах для ЗСУ (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міністерства оборони України, якого підозрюють у схемі на 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для української армії.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник Офісу генерального прокурора Надія Максимець.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - розповіла Максимець.

Вона зазначила, що посадовець перебуватиме під вартою щонайменше до 19 лютого 2024 року.

Схема на снарядах для ЗСУ

Нагадаємо, вчора СБУ та Міноборони повідомили про викриття схеми на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України. Керівника Головного управління Міноборони запідозрили у розкраданні 1,5 млрд гривень.

Фігурант безпідставно продовжив дію попередньої угоди із підприємством-спецекспортером, попри укладення іншого контракту, який передбачав швидшу доставку снарядів напряму від постачальника. Після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це обійшлося на 30% дорожче, ніж за прямих поставок.

Керівник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк заявляв, що міністерство сподівається повернути ці кошти державі.

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Служба безпеки України