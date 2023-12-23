ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони України сподівається повернути 1,5 млрд грн, переведених у рамках корупційної схеми

Київ, Субота 23 грудня 2023 03:42
UA EN RU
Міноборони України сподівається повернути 1,5 млрд грн, переведених у рамках корупційної схеми Ілюстративне фото: Міноборони України сподівається повернути 1,5 млрд грн, переведених у рамках корупційної схеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Юристи Міністерства оборони України вивчають механізми розірвання контракту та повернення коштів.

Про це заявив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

"Ми їх повернемо, вже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено. Юристи вивчають ці механізми, як правильно зараз розірвати контракт та повернути кошти", - сказав Павлюк.

Також Іларіон Павлюк подякував колегам із СБУ та Генпрокуратури, бо, за його словами, це надзвичайно важливий випадок, коли спрацювали антикорупційні механізми Міністерства оборони.

"Коли ми спільно зі Службою безпеки виявили, і надалі спільними діями, люди, які провели цю оборудку, опинилися в кайданках. Це спільний успіх", - заявив керівник управління преси та інформації Міноборони України.

Скандал із закупівлею снарядів для ЗСУ

22 грудня сталовідомо, що СБУ та Міноборони виявили та ліквідували схему придбання артилерійських снарядів для ЗСУ на майже 1,5 млрд гривень.

Фігурант безпідставно продовжив дію попередньої угоди із підприємством-спецекспортером. Після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це обійшлося на 30% дорожче, ніж за прямих поставок.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустам Умеров розповів, як Міністерство оборони боротиметься із нечесними закупівлями для армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Служба безпеки України Збройні сили України Офіс Генпрокурора
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ