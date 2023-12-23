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Схема на полтора миллиарда гривен. Чиновника Минобороны арестовали

Фото: в Минобороны разоблачили хищение на снарядах для ВСУ (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд избрал меру пресечения чиновнику Министерства обороны Украины, которого подозревают в схеме на 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для украинской армии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - рассказала Максимец.

Она отметила, что чиновник будет находиться под стражей по меньшей мере до 19 февраля 2024 года.

Схема на снарядах для ВСУ

Напомним, вчера СБУ и Минобороны сообщили о разоблачении схемы на закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Руководителя Главного управления Минобороны заподозрили в хищении 1,5 млрд гривен.

Фигурант безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером, несмотря на заключение другого контракта, предусматривавшего более быструю доставку снарядов напрямую от поставщика. После продления старого договора иностранной фирме-посреднику перечислили около 1,5 миллиарда гривен. Это обошлось на 30% дороже, чем при прямых поставках.

Руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявлял, что министерство надеется вернуть эти средства государству.

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