Схема на мільйони: гіди на Евересті труїли туристів, щоб заробити на їхньому "порятунку"

Поліція Непалу викрила масштабну шахрайську схему на Евересті: гідів підозрюють у навмисному отруєнні іноземних альпіністів, аби інсценувати їхнє рятування та отримувати виплати від страхових компаній. Загальна сума збитків сягає 20 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
За даними слідства, шахраї використовували кілька методів, щоб змусити туристів погодитися на евакуацію. Речовини та продукти, які додавали до їжі, викликало симптоми, схожі на "гірську хворобу": нудоту, блювоту, запаморочення.
Після цього "постраждалим" радили негайно спускатися та викликати рятувальний гелікоптер. Вартість такої евакуації сягала десятків тисяч доларів.
Організатори схеми підробляли медичні документи та звіти про польоти, щоб підтвердити необхідність евакуації та завищували суми. Навіть якщо гелікоптер забирав одразу кількох людей, страховикам виставляли рахунок за кожного окремо.
За даними поліції, між 2022 та 2025 роками жертвами шахраїв стали 4 782 іноземних альпіністи. Виявлено понад 300 випадків фейкових рятувальних операцій, загальна сума виставлених рахунків сягнула майже 20 млн доларів.
Станом на зараз заарештовано 11 осіб, ще 32 отримали звинувачення. Серед підозрюваних – шери, власники туристичних фірм, оператори гелікоптерів та навіть лікарі, які підробляли документи.
Керівник Центрального слідчого бюро Непалу Манодж Кумар КС заявив, що через м’які покарання такі схеми процвітають роками.
"Коли немає покарання за злочин, він процвітає. Страхове шахрайство процвітало саме з цієї причини", - сказав він.
Розслідування почалося після того, як міжнародні страхові компанії пригрозили взагалі припинити страхування туристів у Непалі, якщо шахрайство не припиниться.
Нагадаємо, це не перший подібний скандал на Евересті. У 2018 році видання Kathmandu Post опублікувало розслідування, після якого уряд Непалу створив 700-сторінковий звіт та пообіцяв реформи. Однак, як визнав глава слідчого бюро, через м’які покарання схеми продовжили діяти.
У 2019 році The Independent уже писав про шахрайство: деякі туристи самі змовлялися з фірмами, імітуючи хворобу в обмін на знижки, а страхові компанії навіть погрожували припинити покриття ризиків у Непалі.
