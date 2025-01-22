Схема з авто на понад 6 млн гривень. Екссекретарю МВС Тахтаю обрали запобіжний захід
ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього секретаря Міністерства внутрішніх справ України Олексія Тахтая у вигляді застави у розмірі 33 млн гривень. Його викрили на заволодінні коштами та неправомірній вигоді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"22 січня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до колишнього високопосадовця МВС України, якого викрили на заволодінні мільйонними коштами та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Суд погодився з позицією прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн гривень. Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки.
За рішенням суду застава має бути внесена протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення.
Деталі справи
Нагадаємо, днями детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили підозру колишньому топчиновнику МВС України. Його викрили на заволодінні коштами та неправомірній вигоді.
Як повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, підозру отримав колишній державний секретар МВС Олексій Тахтай.
З повідомлення САП випливає, що у 2020 році він забезпечив заздалегідь визначеній компанії перемогу в конкурсі на закупівлю відеоспостереження в будівлях міністерства. Попри завищену вартість, кошти було перераховано, що в підсумку призвело до збитків у сумі понад 16 млн гривень.
Для перемоги бізнесмен протягом 2018-2019 років через громадську організацію передав Тахтаю в безоплатне користування чотири авто преміум-класу загальною вартістю понад 6 млн гривень.
Після звільнення з органів МВС ці автомобілі перейшли у його власність через формальний договір пожертви.
Дії кваліфіковано за статтями "розтрата майна в особливо великому розмірі" та "одержання неправомірної вигоди".
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