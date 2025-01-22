Схема с авто на более чем 6 млн гривен. Экс-секретарю МВД Тахтаю избрали меру пресечения
ВАКС применил меру пресечения к бывшему секретарю Министерства внутренних дел Украины Алексею Тахтая в виде залога в размере 33 млн гривен. Его разоблачили на завладении средствами и неправомерной выгоде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"22 января 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Украины, которого уличили в завладении миллионными средствами и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Суд согласился с позицией прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности.
По решению суда залог должен быть внесен в течение пяти дней с момента провозглашения решения.
Детали дела
Напомним, на днях детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили подозрение бывшему топ-чиновнику МВД Украины. Его уличили в завладении средствами и неправомерной выгоде.
Как сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах, подозрение получил бывший государственный секретарь МВД Алексей Тахтай.
Из сообщения САП следует, что в 2020 году он обеспечил заранее определенной компании победу в конкурсе на закупку видеонаблюдения в зданиях министерства. Несмотря на завышенную стоимость, средства были перечислены, что в итоге привело к убыткам в сумме более 16 млн гривен.
Для победы бизнесмен в течение 2018-2019 годов через общественную организацию передал Тахтаю в безвозмездное пользование четыре авто премиум-класса общей стоимостью более 6 млн гривен.
После увольнения из органов МВД эти автомобили перешли в его собственность через формальный договор пожертвования.
Действия квалифицированы по статьям "растрата имущества в особо крупном размере" и "получение неправомерной выгоды".
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