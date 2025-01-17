Схема с авто на миллионы. Экс-секретарю МВД Тахтаю объявили подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили подозрение бывшему топ-чиновнику МВД Украины. Его разоблачили на завладении средствами и неправомерной выгоде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах, подозрение получил бывший государственный секретарь МВД Алексей Тахтай.

Из сообщения САП следует, что в 2020 году он обеспечил заранее определенной компании победу в конкурсе на закупку видеонаблюдения в зданиях министерства. Несмотря на завышенную стоимость, средства были перечислены, что в итоге привело к ущербу в сумме более 16 млн гривен.

Для победы бизнесмен в течение 2018-2019 годов через общественную организацию передал Тахтаю в безвозмездное пользование четыре авто премиум-класса общей стоимостью более 6 млн гривен.

После увольнения из органов МВД эти автомобили перешли в его собственность через формальный договор пожертвования.

Действия квалифицированы по статьям "растрата имущества в особо крупном размере" и "получение неправомерной выгоды". Досудебное расследование продолжается.