"Схема" на 35 млн гривень: підприємця підозрюють у розкраданні грошей на дрони для ЗСУ

Як діяла схема

За даними слідства, у 2023-2024 роках підприємець уклав кілька договорів за процедурою спрощених закупівель із трьома військовими частинами та однією сільською радою. Він зобов’язувався поставити техніку спеціального призначення, зокрема квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше військове обладнання.

Проте, як повідомили правоохоронці, замість реального постачання, бізнесмен почав переказувати отримані кошти на рахунки фіктивних компаній, які він контролював.

Слідство встановило, що ці фірми не мали виробничих потужностей і не здійснювали жодної господарської діяльності. Обладнання за жодним із договорів не було передано, внаслідок чого держава втратила 35 мільйонів гривень.

Підприємцю оголосили підозру за фактом привласнення бюджетних коштів та відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Йому вже обрали запобіжний захід.

Фото: підприємець з Луганської області підозрюється у привласненні грошей для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)