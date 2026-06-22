Схема на 198 мільярдів. Голова ДПС порівняла виведення капіталу за кордон з державною зрадою

В Україні викрили масштабну системну схему виведення прибутків за кордон на суму майже 198 мільярдів гривень. Податківці зафіксували понад 2,3 тисячі задіяних в неї компаній.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
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"Понад 2,3 тисячі компаній провели зовнішньоекономічні операції майже на 198 млрд грн і після цього фактично зникли з економічної діяльності", – розповіла РБК-Україна керівниця ДПС.
За словами Карнаух, Національний банк України передає ДПС інформацію, якщо експортери у граничні строки не повертають валютну виручку в країну. Після цього податкова проводить перевірки та нараховує пеню за порушення валютного законодавства.
У викритій схемі податківці зафіксували ознаки чіткої системності та велику кількість дійових осіб. Зокрема, було встановлено фізичних осіб, які одночасно значилися засновниками у сотнях таких компаній.
"Ми встановили фізичних осіб, які подекуди є засновниками одночасно у сотнях компаній… Для нас це видалося дивним, і ми звернули увагу на цю схему", – зазначила Леся Карнаух.
Наразі ДПС зібрала всі матеріали та передала їх до Офісу генерального прокурора. Також проведено міжвідомчу нараду за участі НБУ, БЕБ, митниці, Держфінмоніторингу та прокуратури, й створено спеціальну робочу групу.
"Схема, коли виводять прибутки за кордон і залишають їх там – як на мене, державна зрада. Адже керівництво нашої держави і багато людей постійно працюють над тим, щоб залучити кошти до України", – наголосила очільниця відомства.
Голова ДПС зазначила, що за останніми офіційними оцінками Мінекономіки в тіні перебуває близько 31% ВВП, проте через війну та міграцію вирахувати точну цифру наразі складно. При цьому відомство робить ставку на ризик-орієнтований підхід та автоматизацію, а не на збільшення тиску на бізнес.
Загалом після запровадження воєнного мораторію податкова зменшила кількість документальних та фактичних перевірок, за твердженням керівниці ДПС, на третину. Стратегічно відомство запроваджує ризико-орієнтований підхід. Планові перевірки проводяться виключно за визначеними критеріями, позапланові та фактичні – лише за наявності підстав та ризиків.
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