Схема на 168 млн гривень: в "Укренерго" викрили розкрадання електроенергії

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої компанії "Укренерго" було завдано збитків на понад 168 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом учасникам схеми. Серед них - директор комерційного підприємства, колишній директор електропостачальника та відповідальна посадова особа "Укренерго".
За даними слідства, керівники промислового підприємства ініціювали укладення договору на постачання електроенергії з підконтрольним електропостачальником, не маючи наміру оплачувати фактично спожиті обсяги. Водночас сам електропостачальник не закуповував електроенергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів оператора системи передачі, не здійснюючи обов’язкових платежів.
Посадовець "Укренерго", маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електроенергії, умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до порушника.
У результаті, за інформацією слідства, безпідставно було відпущено понад 82 тисячі МВт·год електроенергії загальною вартістю понад 168 млн гривень, що спричинило тяжкі наслідки для державної компанії.
Під час обшуків у підозрюваних вилучено документи та чорнові записи, які мають доказове значення.
Нагадаємо, наразі ситуація в енергтечній системі країни залишається складною. Зокрема, через постійні обстріли росіянами. За словами в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.