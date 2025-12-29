UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Схема на 168 млн гривень: в "Укренерго" викрили розкрадання електроенергії

Ілюстративне фото: в "Укренерго" викрили розкрадання електроенергії (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої компанії "Укренерго" було завдано збитків на понад 168 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом учасникам схеми. Серед них - директор комерційного підприємства, колишній директор електропостачальника та відповідальна посадова особа "Укренерго".

За даними слідства, керівники промислового підприємства ініціювали укладення договору на постачання електроенергії з підконтрольним електропостачальником, не маючи наміру оплачувати фактично спожиті обсяги. Водночас сам електропостачальник не закуповував електроенергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів оператора системи передачі, не здійснюючи обов’язкових платежів.

 Фото: в "Укренерго" викрили розкрадання електроенергії (t.me/UA_National_Police)

Посадовець "Укренерго", маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електроенергії, умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до порушника.

У результаті, за інформацією слідства, безпідставно було відпущено понад 82 тисячі МВт·год електроенергії загальною вартістю понад 168 млн гривень, що спричинило тяжкі наслідки для державної компанії.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено документи та чорнові записи, які мають доказове значення.

Ситуація в енергосистемі країни

Нагадаємо, наразі ситуація в енергтечній системі країни залишається складною. Зокрема, через постійні обстріли росіянами. За словами в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.

