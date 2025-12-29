RU

Экономика Авто Tech

Схема на 168 млн гривен: в "Укрэнерго" разоблачили хищения электроэнергии

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" разоблачили хищения электроэнергии (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного завладения электроэнергией, в результате которой компании "Укрэнерго" был нанесен ущерб на более 168 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы. Среди них - директор коммерческого предприятия, бывший директор электропоставщика и ответственное должностное лицо "Укрэнерго".

По данным следствия, руководители промышленного предприятия инициировали заключение договора на поставку электроэнергии с подконтрольным электропоставщиком, не намереваясь оплачивать фактически потребленные объемы. В то же время сам электропоставщик не закупал электроэнергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов оператора системы передачи, не осуществляя обязательных платежей.

Фото: в "Укрэнерго" разоблачили хищение электроэнергии (t.me/UA_National_Police)

Чиновник "Укрэнерго", имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электроэнергии, умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к нарушителю.

В результате, по информации следствия, безосновательно было отпущено более 82 тысяч МВт-ч электроэнергии общей стоимостью более 168 млн гривен, что повлекло тяжкие последствия для государственной компании.

Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и черновые записи, которые имеют доказательственное значение.

 

Ситуация в энергосистеме страны

Напомним, сейчас ситуация в энергетической системе страны остается сложной. В частности, из-за постоянных обстрелов россиянами. По словам и.о. министра энергетики Артема Некрасова, Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.

УкрэнергоКоррупцияОфис Генпрокурора