Схема на 168 млн гривен: в "Укрэнерго" разоблачили хищения электроэнергии

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного завладения электроэнергией, в результате которой компании "Укрэнерго" был нанесен ущерб на более 168 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы. Среди них - директор коммерческого предприятия, бывший директор электропоставщика и ответственное должностное лицо "Укрэнерго".
По данным следствия, руководители промышленного предприятия инициировали заключение договора на поставку электроэнергии с подконтрольным электропоставщиком, не намереваясь оплачивать фактически потребленные объемы. В то же время сам электропоставщик не закупал электроэнергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов оператора системы передачи, не осуществляя обязательных платежей.
Чиновник "Укрэнерго", имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электроэнергии, умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к нарушителю.
В результате, по информации следствия, безосновательно было отпущено более 82 тысяч МВт-ч электроэнергии общей стоимостью более 168 млн гривен, что повлекло тяжкие последствия для государственной компании.
Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и черновые записи, которые имеют доказательственное значение.
Напомним, сейчас ситуация в энергетической системе страны остается сложной. В частности, из-за постоянных обстрелов россиянами. По словам и.о. министра энергетики Артема Некрасова, Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.