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Шелтери для 9 із 10 будинків: як війна змінила вимоги до безпеки нерухомості

16:06 17.09.2026 Чт
3 хв
aimg Марія Волощук
Шелтери для 9 із 10 будинків: як війна змінила вимоги до безпеки нерухомості Воєнні ризики змінили вимоги та очікування українців (фото ілюстративне: Getty Images)
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Безпековий фактор і готовність до надзвичайних ситуацій стали ключовими під час вибору нерухомості в Україні. Проте вимоги покупців квартир у багатоповерхівках і замовників приватних садиб суттєво різняться.

За які захисні опції українці платять без вагань, а що вважають зайвим, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Різні погляди на доплату: Одні девелопери стверджують, що клієнти очікують сховища як базовий стандарт у ціні метра, інші фіксують згоду покупців на націнку за додаткові безпекові опції.
  • Нішеві рішення: Квартирні кімнати-капсули та броньовані вікна все ще залишаються поодинокими замовленнями.
  • Зрив угод через небезпеку: У районах із високою інтенсивністю обстрілів відсутність власного укриття в житловому комплексі може ставати причиною відмови від покупки.
  • Запит на індивідуальні сховища: У проєктах заміських будинків під замовника шелтери замовляють у 9 із 10 випадків.

Базова норма чи переплата

Воєнні ризики суттєво змінили вимоги та очікування покупців до новобудов.

Як зауважує комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова у коментарі РБК-Україна, клієнти очікують побачити базовий рівень захисту вже закладеним у загальну концепцію проєкту, а не купувати його як окрему платну опцію.

Тим часом додаткові рішення на зразок броньованих вікон чи квартирних кімнат-укриттів у компанії називають суто нішевим запитом.

Підземні ж сховища вже стали новою нормою якості житла, і сьогодні їхня наявність сприймається як обов'язковий стандарт.

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Водночас, як вказує директор з маркетингу групи компаній DIM, у суворих реаліях щоденних обстрілів та невизначеності люди не можуть не звертати увагу на додаткові безпекові атрибути.

Він переконаний, що клієнт сьогодні готовий до аргументованої "премії" у вартості метра, якщо цей метр матиме більше опцій, які гарантуватимуть вищий рівень захищеності та безпеки для нього та його родини.

Бум на укриття в приватному секторі

За словами директора з маркетингу компанії DIM, ключовим фактором при прийнятті рішення про купівлю нерухомості залишається безпека.

Якщо ж комплекс будується у районах з вищими ризиками або частими обстрілами, відсутність надійного сховища взагалі може зірвати потенційну угоду.

Найбільший попит на автономні сховища зараз фіксують саме на ринку заміської нерухомості.

Ба більше, зауважують у компанії, ті проєкти, де забудовники пропонують будівництво приватних будинків за індивідуальним проєктом під замовника, в 9 із 10 випадків отримують прямий запит на проєктування шелтерів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зріс попит на приватні будинки й де вони подорожчали найбільше (які ціни у 2026 році).

Крім того, ми пояснювали, скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України.

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