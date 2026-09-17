Шелтери для 9 із 10 будинків: як війна змінила вимоги до безпеки нерухомості
Безпековий фактор і готовність до надзвичайних ситуацій стали ключовими під час вибору нерухомості в Україні. Проте вимоги покупців квартир у багатоповерхівках і замовників приватних садиб суттєво різняться.
За які захисні опції українці платять без вагань, а що вважають зайвим, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Різні погляди на доплату: Одні девелопери стверджують, що клієнти очікують сховища як базовий стандарт у ціні метра, інші фіксують згоду покупців на націнку за додаткові безпекові опції.
- Нішеві рішення: Квартирні кімнати-капсули та броньовані вікна все ще залишаються поодинокими замовленнями.
- Зрив угод через небезпеку: У районах із високою інтенсивністю обстрілів відсутність власного укриття в житловому комплексі може ставати причиною відмови від покупки.
- Запит на індивідуальні сховища: У проєктах заміських будинків під замовника шелтери замовляють у 9 із 10 випадків.
Базова норма чи переплата
Воєнні ризики суттєво змінили вимоги та очікування покупців до новобудов.
Як зауважує комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова у коментарі РБК-Україна, клієнти очікують побачити базовий рівень захисту вже закладеним у загальну концепцію проєкту, а не купувати його як окрему платну опцію.
Тим часом додаткові рішення на зразок броньованих вікон чи квартирних кімнат-укриттів у компанії називають суто нішевим запитом.
Підземні ж сховища вже стали новою нормою якості житла, і сьогодні їхня наявність сприймається як обов'язковий стандарт.
Водночас, як вказує директор з маркетингу групи компаній DIM, у суворих реаліях щоденних обстрілів та невизначеності люди не можуть не звертати увагу на додаткові безпекові атрибути.
Він переконаний, що клієнт сьогодні готовий до аргументованої "премії" у вартості метра, якщо цей метр матиме більше опцій, які гарантуватимуть вищий рівень захищеності та безпеки для нього та його родини.
Бум на укриття в приватному секторі
За словами директора з маркетингу компанії DIM, ключовим фактором при прийнятті рішення про купівлю нерухомості залишається безпека.
Якщо ж комплекс будується у районах з вищими ризиками або частими обстрілами, відсутність надійного сховища взагалі може зірвати потенційну угоду.
Найбільший попит на автономні сховища зараз фіксують саме на ринку заміської нерухомості.
Ба більше, зауважують у компанії, ті проєкти, де забудовники пропонують будівництво приватних будинків за індивідуальним проєктом під замовника, в 9 із 10 випадків отримують прямий запит на проєктування шелтерів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зріс попит на приватні будинки й де вони подорожчали найбільше (які ціни у 2026 році).
Крім того, ми пояснювали, скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України.
Читайте також, як Верховна Рада змінює правила іпотеки на житло на ВПО.