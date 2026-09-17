Шелтеры для 9 из 10 домов: как война изменила требования к безопасности недвижимости

Фактор безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям стали ключевыми при выборе недвижимости в Украине. Однако требования покупателей квартир в многоэтажках и заказчиков частных усадеб существенно различаются.

За какие защитные опции украинцы платят без колебаний, а что считают лишним, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Разные взгляды на доплату : Одни девелоперы утверждают, что клиенты ожидают убежища как базовый стандарт в цене метра, другие фиксируют согласие покупателей на наценку за дополнительные опции безопасности.

: Одни девелоперы утверждают, что клиенты ожидают убежища как базовый стандарт в цене метра, другие фиксируют согласие покупателей на наценку за дополнительные опции безопасности. Нишевые решения : Квартирные комнаты-капсулы и бронированные окна все еще остаются единичными заказами.

: Квартирные комнаты-капсулы и бронированные окна все еще остаются единичными заказами. Срыв сделок из-за опасности : В районах с высокой интенсивностью обстрелов отсутствие собственного укрытия в жилом комплексе может становиться причиной отказа от покупки.

: В районах с высокой интенсивностью обстрелов отсутствие собственного укрытия в жилом комплексе может становиться причиной отказа от покупки. Запрос на индивидуальные убежища: В проектах загородных домов под заказчика шелтеры заказывают в 9 из 10 случаев.

Базовая норма или переплата

Военные риски существенно изменили требования и ожидания покупателей к новостройкам.

Как отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова в комментарии РБК-Украина, клиенты ожидают увидеть базовый уровень защиты уже заложенным в общую концепцию проекта, а не покупать его как отдельную платную опцию.

Тем временем дополнительные решения вроде бронированных окон или квартирных комнат-убежищ в компании называют сугубо нишевым запросом.

Подземные же убежища уже стали новой нормой качества жилья, и сегодня их наличие воспринимается как обязательный стандарт.

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В то же время, как указывает директор по маркетингу группы компаний DIM, в суровых реалиях ежедневных обстрелов и неопределенности люди не могут не обращать внимания на дополнительные атрибуты безопасности.

Он убежден, что клиент сегодня готов к аргументированной "премии" в стоимости метра, если этот метр будет иметь больше опций, гарантирующих более высокий уровень защищенности и безопасности для него и его семьи.

Бум на укрытия в частном секторе

По словам директора по маркетингу компании DIM, ключевым фактором при принятии решения о покупке недвижимости остается безопасность.

Если же комплекс строится в районах с более высокими рисками или частыми обстрелами, отсутствие надежного убежища вообще может сорвать потенциальную сделку.

Наибольший спрос на автономные убежища сейчас фиксируют именно на рынке загородной недвижимости.

Более того, отмечают в компании, те проекты, где застройщики предлагают строительство частных домов по индивидуальному проекту под заказчика, в 9 из 10 случаев получают прямой запрос на проектирование шелтеров.