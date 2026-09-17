Шелтеры для 9 из 10 домов: как война изменила требования к безопасности недвижимости
Фактор безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям стали ключевыми при выборе недвижимости в Украине. Однако требования покупателей квартир в многоэтажках и заказчиков частных усадеб существенно различаются.
За какие защитные опции украинцы платят без колебаний, а что считают лишним, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Разные взгляды на доплату: Одни девелоперы утверждают, что клиенты ожидают убежища как базовый стандарт в цене метра, другие фиксируют согласие покупателей на наценку за дополнительные опции безопасности.
- Нишевые решения: Квартирные комнаты-капсулы и бронированные окна все еще остаются единичными заказами.
- Срыв сделок из-за опасности: В районах с высокой интенсивностью обстрелов отсутствие собственного укрытия в жилом комплексе может становиться причиной отказа от покупки.
- Запрос на индивидуальные убежища: В проектах загородных домов под заказчика шелтеры заказывают в 9 из 10 случаев.
Базовая норма или переплата
Военные риски существенно изменили требования и ожидания покупателей к новостройкам.
Как отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова в комментарии РБК-Украина, клиенты ожидают увидеть базовый уровень защиты уже заложенным в общую концепцию проекта, а не покупать его как отдельную платную опцию.
Тем временем дополнительные решения вроде бронированных окон или квартирных комнат-убежищ в компании называют сугубо нишевым запросом.
Подземные же убежища уже стали новой нормой качества жилья, и сегодня их наличие воспринимается как обязательный стандарт.
В то же время, как указывает директор по маркетингу группы компаний DIM, в суровых реалиях ежедневных обстрелов и неопределенности люди не могут не обращать внимания на дополнительные атрибуты безопасности.
Он убежден, что клиент сегодня готов к аргументированной "премии" в стоимости метра, если этот метр будет иметь больше опций, гарантирующих более высокий уровень защищенности и безопасности для него и его семьи.
Бум на укрытия в частном секторе
По словам директора по маркетингу компании DIM, ключевым фактором при принятии решения о покупке недвижимости остается безопасность.
Если же комплекс строится в районах с более высокими рисками или частыми обстрелами, отсутствие надежного убежища вообще может сорвать потенциальную сделку.
Наибольший спрос на автономные убежища сейчас фиксируют именно на рынке загородной недвижимости.
Более того, отмечают в компании, те проекты, где застройщики предлагают строительство частных домов по индивидуальному проекту под заказчика, в 9 из 10 случаев получают прямой запрос на проектирование шелтеров.
Напомним, ранее мы рассказывали, как вырос спрос на частные дома и где они подорожали больше всего (какие цены в 2026 году).
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