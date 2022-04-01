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Shell не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, - Bloomberg

Фото: Shell не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце (David McNew/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Британская нефтегазовая компания Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце. В отличие от ЕС, Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, Shell столкнется с трудностями при оплате поставок российского газа в этом месяце. В Кремле хотят, чтобы платежи шли через "Газпромбанк". Однако финансовое учреждение находится под санкциями Великобритании.

Как отмечают собеседники издания, "Газпром" знает о потенциальных проблемах с платежами в Shell и ищет способы их решения. По словам одного из источников, российская компания не ожидает, что переход на рубли станет серьезной проблемой в ее отношениях с большинством европейских клиентов.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщили агентству в пресс-службе Shell.

Напомним, ранее Shell заявила об отказе от закупок российской нефти и газа, а также о том, что полностью уходит с рынка России.

Отметим, 31 марта Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странами в рублях.

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