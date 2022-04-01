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Shell не зможе розрахуватися за російський газ цього місяця, - Bloomberg

Фото: Shell не зможе розрахуватися за російський газ цього місяця (David McNew / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Британська нафтогазова компанія Shell, ймовірно, не зможе розрахуватися за російський газ в цьому місяці. На відміну від ЄС, Великобританія ввела санкції проти "Газпромбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, Shell зіткнеться з труднощами при оплаті постачання російського газу в цьому місяці. У Кремлі хочуть, щоб платежі йшли через "Газпромбанк". Однак фінансова установа знаходиться під санкціями Великобританії.

Як відзначають співрозмовники видання, "Газпром" знає про потенційні проблеми з платежами в Shell і шукає способи їх вирішення. За словами одного з джерел, російська компанія не очікує, що перехід на рублі стане серйозною проблемою в її відносинах з більшістю європейських клієнтів.

"Ми уважно стежимо за ситуацією",- повідомили агентству в пресслужбі Shell.

Нагадаємо, раніше Shell заявила про відмову від закупівель російської нафти і газу, а також про те, що повністю йде з ринку Росії.

Зазначимо, 31 березня Путін підписав указ про розрахунки за газ з" недружніми " країнами в рублях.

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