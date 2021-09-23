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Шефира взяли под охрану СБУ

Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Вчера на него было совершено покушение.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, сегодня стало известно, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.

При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли машину Шефира по дороге в Киев, в результате его водитель получил три ранения, сам первый помощник президента не пострадал.

Следствие выдвигает несколько версий, в том числе попытку давления на высшее руководство Украины.

Также сообщалось, что США помогут в расследовании покушения на Шефира.

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Служба безопасности УкраиныСергей Шефир