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Покушение на Шефира. Полиция надеется найти в лесу оружие, как в случае с Окуевой

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Четверг 23 сентября 2021 10:17
Покушение на Шефира. Полиция надеется найти в лесу оружие, как в случае с Окуевой Фото: полиция надеется найти в лесу оружие, из которого стреляли в автомобиль Сергея Шефира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня полиция и Национальная гвардия продолжат тщательные поиски оружия, из которого стреляли в автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, в лесном массиве. Они надеются найти оружие, которое возможно оставил там злоумышленник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора по коммуникациям МВД Артема Шевченко в Facebook.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет. В очень подобном и, к сожалению успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017, сброшенное во время ухода стрелком оружие - довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Брно" нашли в лесополосе на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина", - написал Шевченко.

При этом он добавил, что местоположение стрелка установлено.

"Оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу", - написал Шевченко.

По его словам, были допрошены свидетели, в частности, грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира.

"Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи. Изъято на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела", - добавил он.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, США пообещали помочь с расследованием о покушении на Шефира.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители рассматривают несколько версий покушения на Шефира.

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