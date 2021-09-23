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Шефіра взяли під охорону СБУ

Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра. Вчора на нього було скоєно замах.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Шефір не перебував під державною охороною, оскільки згідно з чинним законодавством не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою.

При цьому зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли машину Шефіра по дорозі до Києва, в результаті його водій отримав три поранення, сам перший помічник президента не постраждав.

Слідство висуває кілька версій, у тому числі спробу тиску на вище керівництво України.

Також повідомлялося, що США допоможуть у розслідуванні замаху на Шефіра.

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Служба безпеки УкраїниСергій Шефір