Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив

Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир прокомментировал покушение на него. Он также назвал цель покушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Шефира в ходе брифинга.
По его словам, целью покушения было запугивание властей.
"Мое мнение, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти", - сказал Шефир.
Напомним, сегодня, 22 сентября, произошло покушение на Сергея Шефира. Сам он не пострадал, но ранения получил его водитель.
Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на покушение на Шефира и заявил, что ответ будет сильным.
Руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко рассказал, что в деле о покушении рассматриваются несколько версий, но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.