UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив

Автор: Инна Собора

Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир прокомментировал покушение на него. Он также назвал цель покушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Шефира в ходе брифинга.

По его словам, целью покушения было запугивание властей.

"Мое мнение, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти", - сказал Шефир.

Напомним, сегодня, 22 сентября, произошло покушение на Сергея Шефира. Сам он не пострадал, но ранения получил его водитель.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на покушение на Шефира и заявил, что ответ будет сильным.

Руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко рассказал, что в деле о покушении рассматриваются несколько версий, но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шефир