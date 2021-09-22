Шефір вперше прокоментував замах і назвав ймовірний мотив

Помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір прокоментував замах на нього. Він також назвав мету замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Шефіра в ході брифінгу.

"Моя думка, замах було здійснено з метою залякування вищих ешелонів влади", - сказав Шефір.

За його словами, метою замаху було залякування влади.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, сталося замах на Сергія Шефіра. Сам він не постраждав, але поранення отримав його водій.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на замах на Шефіра і заявив, що відповідь буде сильною.

Керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко розповів, що у справі про замах розглядаються кілька версій, але їх поки не будуть озвучувати, щоб не нашкодити слідству.