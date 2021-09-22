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Шефір вперше прокоментував замах і назвав ймовірний мотив

Автор: Инна Собора

Помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір прокоментував замах на нього. Він також назвав мету замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Шефіра в ході брифінгу.

За його словами, метою замаху було залякування влади.

"Моя думка, замах було здійснено з метою залякування вищих ешелонів влади", - сказав Шефір.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, сталося замах на Сергія Шефіра. Сам він не постраждав, але поранення отримав його водій.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на замах на Шефіра і заявив, що відповідь буде сильною.

Керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко розповів, що у справі про замах розглядаються кілька версій, але їх поки не будуть озвучувати, щоб не нашкодити слідству.

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Сергій Шефір