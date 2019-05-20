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Шефчович: Україна і ЄС повинні почати будувати більш тісні взаємовідносини

Новини » Політика    20.05.2019 - 17:25
Шефчович: Україна і ЄС повинні почати будувати більш тісні взаємовідносини
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Єврокомісія готова співпрацювати з командою Зеленського

Віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України Володимира Зеленського і заявив про готовність ЄК до співпраці. Про це він заявив під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже уважно відслідковували передвиборну кампанію, в результаті якої переміг Володимир Зеленський. Ми познайомилися з основними членами його команди і прийшли до висновку, що у них проєвропейська орієнтація", - сказав Шевчович.

Також він додав, що Україна та ЄС повинні почати будувати "ще більш тісні" взаємовідносини.

Крім того, Шефчович заявив, що Україна може і надалі розраховувати на підтримку Європейського союзу у проведенні реформ, так і підтримки макрофінансової стабільності.

Додамо, Шефчович в рамках зустрічей з представниками влади України має намір підняти питання про проведення тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС щодо майбутнього транзиту російського газу через територію України.

Нагадаємо, Європейський союз на церемонії інавгурації Зеленського представляв віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

 

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