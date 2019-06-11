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Шефчович в РФ обсудит транзит через Украину после 2019 года

Новости » Политика    11.06.2019 - 16:04
Шефчович в РФ обсудит транзит через Украину после 2019 года
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Шефчович посетит Москву 13 июня

Европейская комиссия подтвердила визит в Москву 13 июня заместителя главы Еврокомисии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича для обсуждения вопросов украинского транзита газа после 2019 года. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что Шефчович посетит Москву 13 июня "для обсуждения транзита газа после 2019 года, он встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, а также с представителями предпринимательских кругов".

Напомним, ранее Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Отметим, что он представлял ЕС на инаугурации Зеленского.

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, в ходе которой обсудили, в частности, газовые переговоры. Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа по газопроводам Украины после 2019 года.

Добавим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует возобновление переговоров между Украиной и Россией по новому контракту о транзите газа в июне. 

 

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Новости Украины ЕвросоюзМарош Шефчович
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