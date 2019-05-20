Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии предстоящие газовые переговоры

Фото: Владимир Зеленский и Марош Шефчович (president.gov.ua)

Также во время встречи говорили о противодействии агрессии Кремля и перспективах деоккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, в ходе которой обсудили, в частности, противодействие агрессии Кремля на Донбассе и перспективы деоккупации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Также в ходе встречи речь шла о проведении очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта.

Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа по газопроводам Украины после 2019 года.

"Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Также президент отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - России.

"Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - отметил глава государства.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность и отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства и призвал их усилить санкции против России.