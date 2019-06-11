Шефчович в РФ обговорить транзит через Україну після 2019 року

Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Шефчович відвідає Москву 13 червня

Європейська комісія підтвердила візит до Москви 13 червня заступник голови Єврокомісії у справах Энергосоюза Мароша Шефчовича для обговорення питань українського транзиту газу після 2019 року. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що Шефчович відвідає Москву 13 червня "для обговорення транзиту газу після 2019 року, він зустрінеться з міністром енергетики РФ Олександром Новаком, першим віце-прем'єром, міністром фінансів Антоном Сілуановим, а також з представниками підприємницьких кіл".

Нагадаємо, раніше Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України Володимира Зеленського і заявив про готовність ЄК до співпраці. Зазначимо, що він представляв ЄС на інавгурації Зеленського.

Зеленський провів зустріч з Шефчовичем, в ході якої обговорили, зокрема, газові переговори. Зеленський зазначив, що розраховує на подальшу підтримку Єврокомісії в рамках переговорного процесу між Україною, ЄС та РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу по газопроводах України після 2019 року.

Додамо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує відновлення переговорів між Україною і Росією щодо нового контракту про транзит газу в червні.